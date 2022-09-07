ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Российский трубный газ всегда на несколько порядков более конкурентоспособен, чем поставляемый из-за океана СПГ, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ. Европа зашла в санкционный тупик, констатировал Путин

"Это совершенно очевидная вещь", — констатировал он.

Если Европе не нужны преимущества по дешевому газу из России, то есть и другие страны, готовые сотрудничать, добавил Путин.

"Получая природный газ из Российской Федерации, на протяжении десятилетий экономика ведущих европейских стран имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера. Если они считают, что им такие преимущества не нужны, — ну ничего, это нас никак не смущает, потому что потребность в энергоресурсах в мире очень большая", — сказал он.

Он добавил, что Россия готова "сотрудничать с любой страной" и "таких стран в мире очень много".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.