МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками ЗАЭС и действия тех, кто его поддерживает, безрассудны, Россия приложит все усилия, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков. Путин прокомментировал отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Мы видим, как киевский режим и стоящие за ним западные страны пытаются превратить Запорожскую АЭС по сути дела в заложника собственных амбиций… Мы будем и далее разъяснять реальную ситуацию во всех деталях. Группе (гендиректора МАГАТЭ) Гросси были предъявлены конкретные доказательства того, откуда осуществлялись обстрелы и что происходит",- сказал дипломат.

По его словам, Киев продолжает принимать попытки поставить объект под угрозу. Россия со своей стороны сделает все, "никаких ядерных инцидентов не было, понимая безрассудство тех, кто ведет эти обстрелы, и понимая безрассудство тех, кто помогает целеуказанием и снабжает современным дальнобойным вооружением киевский режим".