2022-09-07T12:03:08+03:00

2022-09-07T12:03:08+03:00

2022-09-07T12:03:08+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220907/838036953.html

Путин назвал причины закрытия газопровода "Ямал — Европа" Польшей

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПОЛЬША ЗАКРЫЛА ГАЗОПРОВОД ЯМАЛ-ЕВРОПА НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ: ЗАХОТЕЛИ ПОКУПАТЬ У ГЕРМАНИИ НАШ ГАЗ ПО РЕВЕРСУ ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ — ПУТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60