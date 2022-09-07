МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПОЛЬША ЗАКРЫЛА ГАЗОПРОВОД ЯМАЛ-ЕВРОПА НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ: ЗАХОТЕЛИ ПОКУПАТЬ У ГЕРМАНИИ НАШ ГАЗ ПО РЕВЕРСУ ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ — ПУТИН

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