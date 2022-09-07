2022-09-07T12:03:08+03:00
2022-09-07T12:03:08+03:00
2022-09-07T12:03:08+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220907/838036953.html
Путин назвал причины закрытия газопровода "Ямал — Европа" Польшей
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ПОЛЬША ЗАКРЫЛА ГАЗОПРОВОД ЯМАЛ-ЕВРОПА НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ: ЗАХОТЕЛИ ПОКУПАТЬ У ГЕРМАНИИ НАШ ГАЗ ПО РЕВЕРСУ ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ — ПУТИН Новость дополняется ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, экономика, новости, газ
https://1prime.ru/images/83384/57/833845785.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83384/57/833845785.jpg
https://1prime.ru/images/83384/57/833845784.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83384/57/833845784.jpg
https://1prime.ru/images/83384/57/833845772.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83384/57/833845772.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. ПОЛЬША ЗАКРЫЛА ГАЗОПРОВОД ЯМАЛ-ЕВРОПА НЕ ТОЛЬКО ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ СООБРАЖЕНИЯМ: ЗАХОТЕЛИ ПОКУПАТЬ У ГЕРМАНИИ НАШ ГАЗ ПО РЕВЕРСУ ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ — ПУТИН
Новость дополняется