МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. УКРАИНСКАЯ СТОРОНА СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС — ПУТИН

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС НЕТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ РФ, КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЕТ УБРАТЬ МАГАТЭ — ПУТИН

ПУТИН ОБ УКРАИНСКИХ ОБСТРЕЛАХ ЗАЭС: ТАМ ВАЛЯЮТСЯ ОСКОЛКИ ОТ HIMARS, ОБСТРЕЛЫ СОЗДАЮТ УГРОЗУ

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩАЯ В РАМКАХ КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ, НАХОДИТСЯ ЗА ПЕРИМЕТРОМ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — ПУТИН

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