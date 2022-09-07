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2022
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Путин отметил угрозу ядерной безопасности из-за обстрелов Запорожской АЭС
Энергетика
Новости
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. УКРАИНСКАЯ СТОРОНА СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС — ПУТИН НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС НЕТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ РФ, КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЕТ УБРАТЬ... ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. УКРАИНСКАЯ СТОРОНА СОЗДАЕТ УГРОЗУ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБСТРЕЛИВАЯ ЗАПОРОЖСКУЮ АЭС — ПУТИН
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС НЕТ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ РФ, КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЕТ УБРАТЬ МАГАТЭ — ПУТИН
ПУТИН ОБ УКРАИНСКИХ ОБСТРЕЛАХ ЗАЭС: ТАМ ВАЛЯЮТСЯ ОСКОЛКИ ОТ HIMARS, ОБСТРЕЛЫ СОЗДАЮТ УГРОЗУ
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РФ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАЮЩАЯ В РАМКАХ КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ, НАХОДИТСЯ ЗА ПЕРИМЕТРОМ ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС — ПУТИН
Новость дополняется