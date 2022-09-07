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2022
https://1prime.ru/energy/20220907/838038136.html
Новатэк не планирует покупать российские активы Fortum, заявил Михельсон
Энергетика
Новости
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"Новатэк" уже не рассматривает покупку российских активов Fortum, так как сосредоточен на профильном бизнесе, заявил гендиректор компании Леонид Михельсон на ВЭФ. "Почему мы не... ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости, fortum, новатэк, вэф-2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" уже не рассматривает покупку российских активов Fortum, так как сосредоточен на профильном бизнесе, заявил гендиректор компании Леонид Михельсон на ВЭФ.
"Почему мы не рассматриваем? Надо профильно заниматься. Подумали, посмотрели, сейчас не рассматриваем", — ответил он на вопрос о покупке активов Fortum в России.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.