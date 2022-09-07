МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" уже не рассматривает покупку российских активов Fortum, так как сосредоточен на профильном бизнесе, заявил гендиректор компании Леонид Михельсон на ВЭФ. Fortum оценила бизнес в России в пять миллиардов евро

"Почему мы не рассматриваем? Надо профильно заниматься. Подумали, посмотрели, сейчас не рассматриваем", — ответил он на вопрос о покупке активов Fortum в России.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.