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2022
https://1prime.ru/energy/20220907/838038227.html
Михельсон заявил о выходе "Новатэка" из проектов в Черногории и Ливане
Энергетика
Новости
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"Новатэк" планирует постепенный выход из проектов в Черногории и Ливане, заявил глава компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума. "И из Черногории тоже…... ПРАЙМ, 07.09.2022
энергетика, новости, новатэк, черногория, ливия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует постепенный выход из проектов в Черногории и Ливане, заявил глава компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума.
"И из Черногории тоже… Из Ливана — да", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах "Новатэка" выходить из проектов в этих странах.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.