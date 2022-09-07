МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" планирует постепенный выход из проектов в Черногории и Ливане, заявил глава компании Леонид Михельсон в рамках Восточного экономического форума. СМИ: G7 впала в отчаяние из-за ответа России на новые ограничения

"И из Черногории тоже… Из Ливана — да", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о планах "Новатэка" выходить из проектов в этих странах.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.