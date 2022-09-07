МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Польша пытается сформировать коалицию стран Евросоюза для снижения цен на энергию, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на Международном экономическом форуме в Карпаче. Путин назвал причины закрытия газопровода "Ямал — Европа" Польшей

"Я хотел бы напомнить о двух конкретных шагах, за которые мы выступаем уже несколько месяцев, и мы стараемся строить коалицию стран, которая убедит Европейскую комиссию в необходимости таких шагов. Это, во-первых, сокращение стоимости энергии за счет снижения стоимости квот на ETS (выбросы углекислого газа – ред.). Второе касается механизма формирования цен", — сказал Моравецкий, выступление которого транслирует Польское телевидение.

"Видно, что это общеевропейский кризис, глобальный. Поэтому ответ должен быть как минимум на европейском уровне, а лучше – глобальном. Поэтому так важно изменение дискуссии в рамках ЕК, чтобы она быстро принимала решения", — добавил он.

При этом польский премьер недоволен скоростью принятия в ЕС решений в области энергетики.

"Независимо от того, как мы оцениваем ЕС, процесс принятия решений, особенно в ситуации, когда обстоятельства быстро меняются, очень медленный. Эта махина, которая служит важнейшим игрокам, явно зависает. Это не только мои наблюдения, но и наблюдения многих малых стран, с представителями которых я в последнее время встречался в Копенгагене во время Балтийского саммита по энергетической и экономической политике. У нас структурный дефицит в процессе принятия решений. Нужна быстрая реакция, но все происходит медленно", — сказал он.

"Мы должны вооружиться инструментами, которые позволят пережить осень, зиму, весну, потому что по анализам, которые я получаю, видно, что влияние отдельных санкционных пакетов (в отношении России – ред.) будет заметно, но только через несколько месяцев", — заключил Моравецкий.