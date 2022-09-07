БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сниженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе, но хочет, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции. ЕК подготовила решения об остановке упрощенного визового режима для россиян

"Мы смотрим сейчас на то, чтобы мы оставались конкурентными для поставщиков СПГ, но чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими… Поэтому мы также смотрим на это", — ответила она на вопрос о возможности введения лимита цен на СПГ.