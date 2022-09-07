Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен и на СПГ
Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен и на СПГ, заявила Урсула фон дер Ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает возможность введения лимита цен на сниженный природный газ (СПГ) в Евросоюзе, но хочет, чтобы регион оставался конкурентным для поставщиков, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Мы смотрим сейчас на то, чтобы мы оставались конкурентными для поставщиков СПГ, но чтобы цены, которые мы платим, не были чрезвычайно высокими… Поэтому мы также смотрим на это", — ответила она на вопрос о возможности введения лимита цен на СПГ.
https://1prime.ru/energy/20220907/838039496.html
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