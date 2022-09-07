ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" и Монголия договорились расширять сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Путин рассказал об ответе России на визовые ограничения

"Сейчас мы говорим о возможной реализации крупного инфраструктурного проекта — имеется в виду поставка российского газа в Китай через территорию Монголии. Только что вот, час назад, руководитель компании "Роснефть" докладывал мне о том, что в результате его рабочей поездки в Монголию были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества. И по этому направлению, насколько мне известно, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефти и нефтепродуктов", — сказал Путин.

Ранее президент России заявлял, что российские энергокомпании заинтересованы работать в этой стране, в том числе на рынке горюче-смазочных материалов, и расширять свое присутствие.

Россия является надежным поставщиком энергоносителей в Монголию, обеспечивая около 80% потребности страны в нефтепродуктах.

Также президент РФ анонсировал трехсторонний саммит РФ, Китая и Монголии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Совсем скоро в Узбекистане планируется встреча с президентом Монголии, где у нас намечен трехсторонний саммит с участием председателя Китайской народной республики", — сказал Путин в ходе двусторонней встречи с премьером Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.