МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия — не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Источник: Россия не обращалась к Турции по отказу от продуктовой сделки

"Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?", — сказал президент Турции.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации вокруг Украины.