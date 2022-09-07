МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия — не та страна, которую можно недооценивать, об этом энергетическом кризисе Западу надо было подумать заранее, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.
"Я говорю тем, кто недооценивает Россию: вы ошибаетесь. Россия — это не та страна, которую можно недооценивать. Россия сократила поставки природного газа, цены в Европе выросли. Все в задумчивости. Почему вы не подумали об этом раньше?", — сказал президент Турции.
Эрдоган также выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации вокруг Украины.
https://1prime.ru/energy/20220907/838040031.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.