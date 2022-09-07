МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди европейских стран в Великобритании, на газ — в Нидерландах, самые низкие цены на газ наблюдаются в Венгрии, сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices. Европейцы оплачивают воинственную риторику Брюсселя, заявили в МИД

"Цена на электроэнергию для домашних хозяйств в Великобритании примерно на 30% выше, чем в следующей по дороговизне стране — Италии… Что касается газа, домохозяйства в Нидерландах платят самые высокие расходы, далее идет Германия", — говорится в сообщении газеты.

В Венгрии самые низкие цены на газ для домохозяйств с большим отрывом, при этом издание отмечает, что, несмотря на критику в Европе, Будапешт согласовал ряд договоренностей с Россией, чтобы обеспечить поставки газа по более низким ценам.

Ранее сообщалось, что средняя расчетная цена газа в Европе в августе выросла на 35%, почти до 2450 долларов за тысячу кубометров и впервые достигла рекордных 3500 долларов. Таких высоких цен не было за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Как говорится в исследовании Конфедерации европейских профсоюзов, в большинстве стран Евросоюза средний годовой счет за электроэнергию сегодня превышает средний месячный заработок, и чтобы погасить такой счет, в некоторых странах люди должны отработать более тридцати дней.

Глава Еврокомиссии в конце августа сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива". Затем она заявила, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу.

Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.