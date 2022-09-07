ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Запад сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать России условия, ему следует одуматься, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя западные идеи по ограничению цен на российские энергоресурсы. У России нет проблем с продажей энергоресурсов, заявил Путин

"Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства, но если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не будет ничего поставлять вне рамок контрактов и не будет делать ничего навязанного.

"Нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: "Мерзни, мерзни волчий хвост", — заключил он. Европа зашла в санкционный тупик, констатировал Путин

Министры финансов "Большой семерки" подтвердили 2 сентября намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует обсудить в пятницу лимит цен в отношении импортируемого из России газа.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.