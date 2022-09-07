БЕЛГРАД, 7 сен — ПРАЙМ. Европейские страны ждет не только холодная, но и "полярная" зима, если Запад считает, что легко может победить Россию военным путем, заявил президент Сербии Александр Вучич на совместной пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

Президент Турции находится с визитом в Белграде, где в среду провел переговоры с сербским президентом, после чего сторонами были подписаны ряд документов.

"Эта зима для всех нас будет очень холодной. А если вы внимательно слушали, думаю, что следующая зима станет полярной для всей Европы. Потому что кажется — никто не желает решения, и… боюсь, что все ожидают поражения другой стороны, а не компромисса. Если правда думаете, что сможете легко победить Россию военным путем, нам остается хорошо подготовиться к холодной и к полярной зиме", — сказал Вучич на совместной пресс-конференции.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения спектра своих санкций. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из РФ. Помимо этого, Еврокомиссия планирует обсудить в пятницу лимит цен в отношении импортируемого из России газа.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, отмечал, что Запад не в том положении, чтобы диктовать России свои условия.