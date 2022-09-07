МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies остается в "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", а выход из "Тернефтегаза" обдумывала давно, поэтому продажа доли в этом совместном предприятии не связана с публикациями в СМИ, сообщил журналистам на брифинге в рамках Восточного экономического форума глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Новатэк" запустит перевалочные СПГ-хабы в 2023 году

Французское издание Le Monde в августе заявило, что TotalEnergies участвует в поставках газового конденсата для производства авиатоплива, которое могло использоваться российскими военными на Украине. Речь шла о конденсате компании "Тернефтегаз" (первое СП с "Новатэком"). TotalEnergies эти сообщения опровергла и опубликовала разъяснения "Новатэка", исключающие такую возможность. Практически одновременно с этим стороны объявили о выходе TotalEnergies из СП и полном переходе компании в собственность "Новатэка".

"Это совершенно не связано со статьей, просто по времени так получилось. Первые разговоры мы вели в конце 2021 года о том, чтобы выйти из проекта. Мы его делали еще с (прежним главой Total Кристофом де — ред.) Маржери. Он говорил мудрые мысли, что начать надо с чего-то маленького: команды научатся работать друг с другом, а потом будем делать что-то большое", — сказал Михельсон, комментируя покупку доли TotalEnergies в "Тернефтегазе".

Он добавил, что последние переговоры по этому вопросу начались три-четыре месяца назад. Затем после выхода указа президента РФ о запрете на продажу долей иностранных компаний в ряде российских предприятий до 31 декабря, "Новатэк" получил спецразрешение провести сделку. "Total остается в России, ему не интересен этот проект из-за его величины. Ему сверхинтересен, особенно в сегодняшних ценах, "Ямал СПГ", и он остается акционером "Арктик СПГ 2", — отметил при этом Михельсон.

Что касается утверждений газеты Le Monde, то глава "Новатэка" прокомментировал их так: "Total процитировал наш ответ, он доскональный. Дальше они (СМИ — ред.) рассуждают, что там все равно же идет конденсат с вашего завода на Омск. Идет, но наш конденсат туда не идет".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.