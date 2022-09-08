МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Процедура банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" приостановлена до января 2023 года, следует из данных сайта Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности.

"Продление приостановки процедуры банкротства Nord Stream 2 AG… Окончание периода продления: 10.01.2023", — говорится на сайте.

В мае суд в швейцарском кантоне Цуг приостановил процедуру банкротства компании-оператора газопровода "Северный поток 2" до 10 сентября.

"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале остановило сертификацию. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен". Кроме того, министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.