АНКАРА, 8 сен — ПРАЙМ. Проживающие в европейских странах турки рассказали, что запасаются мазутом, древесным углем для того, чтобы пережить ожидающуюся "кошмарную зиму", некоторые из них не понимают, политику правительства, пишет в четверг газета Yeni Şafak. Италия сократит отопительный сезон на две недели ради экономии

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

"Россия закрыла вентили, и Европа оказалась в газовом кризисе. Страны спешат пережить зиму, которая, как ожидается, будет кошмарной, с минимальным ущербом. Турки здесь также строят свои собственные планы. Некоторые запасались мазутом, некоторые строили печи и покупали древесный уголь. Есть даже те, кто запасается свечами на случай отключения электричества. В Европе предстоящая "Великая зима" и природный газ являются темой даже случайных разговоров", — пишет издание.

Мустафа Орсоглу, живущий во Франции с 1995 года, рассказал, что "по всей Европе разразился большой экономический кризис из-за энергии, и нет убедительного ответа, как его преодолеть".

"Существует огромная проблема природного газа и нефти. Государство оказывает помощь, но она неудовлетворительна. Если они не найдут реальных решений, я думаю, что начало катастрофы будет зимой", — сказал он.

Кенан Тюрюдю, работающий строителем во Франции, считает, что энергетический кризис очень сильно повлиял на жизнь граждан.

"Я купил печку и много свечей, потому что у меня были серьезные опасения. Французское правительство говорит, что возобновит работу центров атомных электростанций и будет поставлять природный газ из других стран, например из Алжира. Но мы видели в СМИ негативные скандирования алжирских граждан в адрес президента Франции", — сказал он.

Аслы Баг, живущая в Австрии уже почти 20 лет, замужем и является матерью троих детей.

"Кризис повлиял на нас по-разному. Подводя итог, можно сказать, что цены на топливо, электроэнергию, аренду, природный газ и продукты питания выросли более чем в два раза. Однако минимальные зарплаты и оклады остались прежними. Это, естественно, создает трудности в удовлетворении частных потребностей и платежей. Если мы не сможем найти газ, о чем ходят слухи, мы будем жечь дрова. Нам пришлось ограничить некоторые вещи из-за страха перед финансовыми трудностями. С ресторанами, спортом, развлечениями покончено. Правительство помогает, как может, но этого недостаточно. Я не понимаю политической линии правительства", — сказала она.