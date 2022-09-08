МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Киев мог перенести визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с 31 августа на 1 сентября для подготовки военной провокации, сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала. Путин прокомментировал отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Визит делегации МАГАТЭ должен был состояться на сутки раньше. Именно по инициативе Украины, фактически, этот визит был перенесен на сутки. Есть все основания предполагать, что перенос был этот связан не с какими-то техническими моментами, а с подготовкой вот этой самой военной провокации", — сказал он.

Карчаа уточнил, что в ночь на 1 сентября пошел сильнейший ливень и именно под прикрытием этого ливня началась военная провокация Украины с обстрелом и попыткой захвата атомной станции.

Эксперт отметил, что провокация Киева началась в районе 03.30. "Они били по городу, били по станции. При этом, что интересно, по городу страдали объекты гражданской инфраструктуры — они разбили минимум два детских сада, они ударили по школе, они ударили по жилому сектору", — сообщил советник. Обстрелы продолжались до 11 часов утра.

По его словам, нужно отдать должное главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, который все равно во главе миссии выдвинулся из Киева в сторону ЗАЭС и остановился в районе промежуточного пункта Александровка.

Карчаа также сообщил, что украинские власти "прицепили" миссии МГАТАЭ "хвост" из украинских и западных журналистов, хотя их присутствие не было согласовано.

Первого сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Украинская артиллерия вела обстрел территории станции и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами. Постпред в Вене Ульянов оценил идею МАГАТЭ о зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Кроме того, на побережье Каховского водохранилища в 3 километрах северо-восточнее Запорожской АЭС был высажены диверсионные группы Украины численностью до 60 человек. Также была предпринята попытка высадить тактический десант на самоходных баржах.

Российские войска блокировали и уничтожили диверсантов, а также потопили баржи с украинским десантом.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС во главе с Гросси в тот же день. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.