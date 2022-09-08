МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Западные санкции почти не отразились на России, в то время как Европа занимается "самоубийственным самоуничижением", сообщил SwebbTV. Основные отрасли промышленности на континенте рискуют быть полностью разрушены по причине заоблачных цен на электроэнергию. К "промышленному кризису исторических масштабов" Евросоюз привели его собственные необдуманные действия, а вся выгода от сложившейся ситуации идет в карман только одной стране — Соединенным Штатам, отмечается в материале интернет-издания. Проживающие на Западе турки рассказали о "грядущей катастрофе"

"Масштабные санкции ЕС против России начинают всё больше походить на "самоубийственное самоуничижение". Россия почти не пострадала, а Европа находится в катастрофическом положении, которая ещё, возможно, стоит на пороге финансового кризиса, утверждает SwebbTV.



Временная приостановка Россией "Северного потока" привела к росту цен на газ ещё на 30%, а это, соответственно, повлияло на цены на электроэнергию, поскольку ее европейский рынок привязан к цене на газ. На сегодняшний день все базовые отрасли промышленности Европы и Швеции находятся под угрозой, отмечается в материале интернет-издания.



"Парламент и правительство должны собраться и немедленно принять меры относительно безудержных цен на электроэнергию и неработающего рынка электроэнергии… Целлюлозно-бумажная промышленность является значительной частью базовой отраслью промышленности Швеции. Нашей отрасли грозит уничтожение", — заявили представители шведского профсоюза работников бумажной промышленности, пишет SwebbTV.



Бывший министр финансов Швеции Андерс Борг также предупредил о промышленном упадке, который будет иметь серьёзные последствия для всей мировой экономики. По мнению Борга, всё будет зависеть от дальнейших решений президента России. Он выразил уверенность, что в случае долгосрочной приостановки газопровода Европа окажется в чрезвычайно сложной ситуации.

Другими словами, Европа полностью зависит от решений, которые будет принимать Россия, и не сможет решить свои проблемы самостоятельно, делает вывод SwebbTV.



"Другой риск заключается, конечно, в том, что в Германии будет острая нехватка электроэнергии. Их центральный банк заявил, что, возможно, 65-85 процентов энергоёмких предприятий придётся закрыть на зиму", — заявил Борг в эфире утренней программы на канале SVT. Это приведет к "промышленному кризису исторических масштабов", подчеркнуло интернет-издание.



Германия — одна из стран, которая дальше всех продвинулась в так называемом зелёном переходе, и именно она сильнее всего пострадала от антироссийских энергетических санкций.

"Если цены останутся на этом уровне, значительная часть базовых отраслей промышленности окажется под угрозой банкротства", — заявил на прошлой неделе аналитик сырьевых рынков Кристиан Копфер изданию Dagens Industri. Эксперт раскрыл, по кому сильнее всего ударит нехватка газа

"Большинство базовых отраслей промышленности в Европе и Швеции рискуют быть разрушенными из-за роста цен на энергоносители", — соглашается с ним газета Expressen.



Аналитик Swebbtv Стиг Берглунд предсказал такое развитие событий ещё шесть месяцев назад.

"Германии действительно грозит резкое пробуждение. Как они собираются управлять своей промышленностью? И ещё этот бред про сжиженный газ — у них же нет возможности получать его! Германия и Европа в более широком промышленном смысле не выигрывают от этого. Это не начало конца, а конец начала", — заявил он в марте, указывая на то, что Европа неизбежно ослабнет, напомнило SwebbTV.