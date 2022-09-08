Запорожские власти не исключили возможность консервации ЗАЭС
Власти Запорожской области не исключили, что ЗАЭС в дальнейшем может быть законсервирована
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС может быть законсервирована, может быть произведена холодная заморозка или же она продолжит работу в сегодняшнем режиме, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Рогов добавил, что остановка АЭС приведет к рискам в экономике и энергобезопасности региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. "Это не самый хороший сценарий", — сказал представитель администрации Запорожской области.
Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию станции.
https://1prime.ru/energy/20220908/838047987.html
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