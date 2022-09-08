МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Запорожская АЭС может быть законсервирована, может быть произведена холодная заморозка или же она продолжит работу в сегодняшнем режиме, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию вокруг зоны безопасности ЗАЭС

"Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Рогов добавил, что остановка АЭС приведет к рискам в экономике и энергобезопасности региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. "Это не самый хороший сценарий", — сказал представитель администрации Запорожской области.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что специальная комиссия примет в четверг решение о дальнейшем режиме работы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска регулярно обстреливают Энергодар и территорию станции.