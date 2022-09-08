КИШИНЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. На следующей неделе состоятся переговоры по накопившимся вопросам с руководством "Газпрома", заявил глава компании "Молдовагаза" Вадим Чебан в эфире кишиневского радио Vocea Basarabiei. Глава "Молдовагаза" предупредил о новом повышении тарифа на газ в стране

"Обсудим ситуацию и с аудитом компании, и с тарифами. Для населения год назад, в сентябре, кубометр газа стоил 4,2 лея (около 0,20 доллара). Сейчас мы платим 23 лея (около 1,2 доллара) с налогом на добавочную стоимость", — сказал он.

Ранее "Газпром" сообщил, что исторический долг "Молдовагаз" составляет 440 миллионов долларов, вместе с пеней эта сумма выросла до 700 миллионов. Кишинев с этой суммой не согласен и намерен провести аудит. На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки до конца марта 2023 года.

"Сейчас цена российского газа для Молдавии рассчитывается по специальной формуле, привязанной к стоимости энергоресурсов на мировых биржах. В этих условиях мы уже трижды были на грани отключения из-за того, что не могли оплатить уже полученный объем в оговоренные договором сроки. К концу года текущий долг Молдавии "Газпрому" может вырасти до 3,3 млрд леев (173 млн долларов)", — сказал Чебан. Москва надеется, что Молдавия исполнит обязательства по газовому контракту

По его словам, продолжение поставок газа в Молдавию в создавшихся тяжелых условиях остается на усмотрение российской стороны. Чебан выразил надежду, что если поставки сохранятся, то в октябре цена на газ должна снизиться. "Так как она будет рассчитываться по формуле для зимнего периода", – пояснил Чебан.

"Газпром" и "Молдовагаз" в конце октября прошлого года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость газа, а затем и теплоэнергии и электроэнергии постоянно растет, поэтому в Молдавии уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения.