Мишустин оценил попытки ограничения российского энергетического экспорта
Мишустин: попытки ограничения российского энергетического экспорта привели к росту доходов страны
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Попытки Запада ограничить российский энергетический экспорт привели к увеличению доходов России от продажи нефти и газа почти наполовину, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — подчеркнул председатель правительства в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.
https://1prime.ru/energy/20220908/838049299.html
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