МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Попытки Запада ограничить российский энергетический экспорт привели к увеличению доходов России от продажи нефти и газа почти наполовину, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Правительство Украины запретило экспорт коксующегося угля

"Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину", — подчеркнул председатель правительства в ходе выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.