2022-09-08T13:20:45+03:00
2022-09-08T13:20:45+03:00
2022-09-08T13:20:45+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220908/838050968.html
Орбан рассказал, что санкции против России поставили Европу на колени
Энергетика
Новости
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ОРБАН: ПРОТИВ РФ ВВЕДЕНО 11 ТЫС САНКЦИЙ, ОНИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, А ВЫЗВАННЫЕ ИМИ ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЕВРОПУ НА КОЛЕНИ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022
энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ОРБАН: ПРОТИВ РФ ВВЕДЕНО 11 ТЫС САНКЦИЙ, ОНИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, А ВЫЗВАННЫЕ ИМИ ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЕВРОПУ НА КОЛЕНИ
Новость дополняется