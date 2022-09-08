МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ОРБАН: ПРОТИВ РФ ВВЕДЕНО 11 ТЫС САНКЦИЙ, ОНИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, А ВЫЗВАННЫЕ ИМИ ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЕВРОПУ НА КОЛЕНИ

Новость дополняется