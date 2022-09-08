2022-09-08T13:20:45+03:00

2022-09-08T13:20:45+03:00

2022-09-08T13:20:45+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220908/838050968.html

Орбан рассказал, что санкции против России поставили Европу на колени

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ОРБАН: ПРОТИВ РФ ВВЕДЕНО 11 ТЫС САНКЦИЙ, ОНИ НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ, А ВЫЗВАННЫЕ ИМИ ИНФЛЯЦИЯ И ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ЕВРОПУ НА КОЛЕНИ Новость дополняется ПРАЙМ, 08.09.2022

энергетика, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60