МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила на заседании парламента, что отменит запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта, критикуемый экологами. Британия выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море

"Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинг), что позволит получить газ уже через шесть месяцев", — сказала она

Ранее премьер заявляла о намерении продвигать добычу газа методом фрекинга, в том числе и в Северном море, хотя на него в ноябре 2019 года был введен запрет в связи с риском появления сейсмической активности.

Британское правительство ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.