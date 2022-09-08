МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Введены в работу центры питания 220 кВ "КС-1" и "Налдинская", которые обеспечили электроснабжение объектов газопровода "Сила Сибири" и Инаглинского горно-обогатительного комплекса. В торжественной церемонии пуска, прошедшей в режиме телемоста, приняли участие Министр энергетики России Николай Шульгинов, Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

Шульгинов отметил, что в условиях давления со стороны недружественных стран ключевое значение имеет надёжная работа проектов, которые позволят оперативно переориентировать экспортные цепочки за счёт территориального расположения. Он подчеркнул, что такими проектами являются "Сила Сибири" и Инаглинский горно-обогатительный комплекс. Ввод новых центров питания позволит поддерживать их бесперебойную работу, обеспечив стабильное электроснабжение".

"Проделана огромная совместная работа для обеспечения новой энергетики республики. Якутия — один из быстро развивающихся с точки зрения промышленности регион. За восемь месяцев этого непростого года мы получили рост в 13% по сравнению прошлым годом. Бурный рост промышленности требует соответствующего энергетического обеспечения. На наших глазах компания "Россети" строит "энергетический каркас" нашей промышленности. Уверен, и другие промышленные проекты республики получат поддержку", — отметил Николаев.

Рюмин рассказал, что в последние годы приоритетом Группы "Россети" в Якутии были системные задачи. В частности, для надежных связей центрального и западного районов республики с ЕЭС России построено несколько крупных энергообъектов, включая 750-километровый транзит от Нерюнгринской ГРЭС.

"Сейчас фокус на создании инфраструктуры для подключения конкретных потребителей. Новые подстанции "КС-1" и "Налдинская" сыграют важную роль в развитии трубопроводной системы "Сила Сибири" и Инаглинского горно-обогатительного комплекса", — добавил Рюмин.

Ввод подстанции 220 кВ "КС-1" — это финальный этап работ по внешнему электроснабжению компрессорных станций газопровода "Сила Сибири", расположенных на территории Якутии. Мощность энергообъекта составляет 50 МВА. Для высокого уровня надежности применены микропроцессорные защиты, современные средства автоматизации.

Подстанция 220 кВ "Налдинская" является ключевым элементом схемы электроснабжения крупнейшего угольного проекта России — Горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" (якорный резидент ТОР "Южная Якутия"). Четыре силовых трансформатора (суммарная мощность — 176 МВА) оснащены интеллектуальной системой мониторинга, контролирующей ключевые параметры работы в режиме реального времени. На открытое распределительное устройство 220 кВ заведены заходы от действующей ЛЭП, обеспечивающей связь с крупнейшей электростанцией региона — Нерюнгринской ГРЭС.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Юг", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.