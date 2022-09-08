МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов поручил руководителям энергокомпаний держать на личном контроле вопрос с топливообеспечением энергообъектов Дальнего Востока при подготовке к осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба министерства. Группа "Россети" завершила два крупных проекта в Якутии

"Руководителей энергокомпаний прошу вопросы создания и поддержания в течение предстоящего отопительного сезона необходимых запасов топлива держать на постоянном личном контроле", – поручил Шульгинов на заседании правкомиссии по подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов.

"Русгидро" весной предложило разработать механизм квотирования объемов поставок угля угледобывающими компаниями для нужд тепловой генерации ДФО по доступным ценам (равным ценам на топливо, учтенным в тарифных решениях на электро- и теплоэнергию на 2022 год). Компания отмечала, что в результате роста цен на энергетический уголь на мировом рынке российские угледобывающие компании в значительной степени переориентировали поставки на экспорт. На внутреннем рынке возник дефицит угля, что повлекло за собой значительное увеличение цен, в отдельных случаях в три-четыре раза, а также сложности с доставкой.

Накануне Шульгинов сообщил на ВЭФ, что идея механизма квотированных поставок угля оказалась "сложной темой" и не получила поддержку. Он напомнил, что в настоящее время на финальной стадии находится запуск биржевой торговли углем.