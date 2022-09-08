ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. Вашингтон надеется, что Китай поддержит введение "потолка цены" на российскую нефть, заявил в четверг замминистра финансов США Уолли Адейемо. Страны Евросоюза не поддержат "потолок цен на газ", сообщил источник

"Мы надеемся, что Индия поддержит и Китай также рассмотрит такую возможность", — сказал он в интервью Yahoo Finance.

Адейемо считает, что независимо от того, поддержат ли эту инициативу Индия и Китай или другие страны, "потолок цены будет эффективной мерой".

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.