РИМ, 9 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо считает, что Евросоюзу необходимо ограничить стоимость закупки российского газа 80 евро за мегаватт в час. Politico: Россия поставила Европу перед лицом "горькой правды"

"В пятницу будет очень важная встреча министров энергетики Евросоюза, и мы должны установить максимальный газовый потолок. Если Путин поднял цену на газ до более чем 270 евро за мегаватт/час, пора установить потолок, который говорит о том, что нельзя превышать 80 евро", — сказал Ди Майо в ходе поездки в Неаполь для презентации отчета о внешней торговли Италии.

Цена на газ на фондовой бирже Амстердама по итогам торгов в четверг поднялась почти до 221 евро за мегаватт/час после падения накануне, когда цена на газ был зафиксирована на отметке в 213 евро. Ди Майо, говоря о 270 евро за МВт/чаc, по всей видимости, имел в виду данные торгов в понедельник, цена на газ в Европе резко выросла на фоне остановки "Северного потока".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Как сообщило издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии, в которых содержатся предложения по преодолению энергетического кризиса, в ЕС хотят ограничить цену на газ из России 50 евро за мегаватт-час, но считают эту меру рискованной.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.