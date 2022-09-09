МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа, пишет обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин. Эксперт рассказал, чем обернется "потолок" цен на российский газ для Европы

По его словам, в условиях, когда Россия резко сокращает снабжение газом Европы, последняя вряд ли может найти равноценную замену прежнему поставщику топлива.

"Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — указывает автор.

Что касается Соединенных Штатов, то они не могут удовлетворить потребности европейцев в газе. Нынешняя администрация Белого дома могла хотя бы попробовать сделать это и разработать альтернативные решения, пусть дорогие и временные — но предстоящие в ноябре выборы "не кажутся такими радужными" для правящих демократов, отмечает автор. Если большинство голосов получат республиканцы, то помощь всей Европе со стороны США может прекратиться, а это означает, что Европа "останется совсем одна среди хаоса", подчеркивает журналист.

По словам Ялчина, возникшие проблемы нельзя решить, урезая энергопотребление, и с окончанием ближайшей зимы они не исчезнут. "Допустим, европейцы сделают огромные запасы в течение года. Но скоро ли закончится военный конфликт и отменятся санкции? Конечно, нет", — отметил он.

"Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", — подчеркнул Ялчин.