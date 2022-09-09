МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что предложенный в ЕС лимит цен на российский газ приведет к немедленному прекращению его поставок в Европу, передает агентство Рейтер. Глава МИД Италии назвал "справедливую" стоимость газа

По словам Сийярто, это предложение противоречит интересам Венгрии и Европы.

Ранее источник в ЕС сказал журналистам, что большинство государств Евросоюза сейчас вряд ли поддержат идею установления лимита цен на импорт российского газа. В пятницу пройдет внеочередной совет министров энергетики стран ЕС, где, как ожидается, будет обсуждаться вопрос ограничения цен на российский трубопроводный газ.