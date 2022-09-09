МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Возможное введение принудительного нормирования потребления газа станет фиаско для Европы, заявил обозреватель Дэн Рункявичюс в статье для издания Forbes. Die Welt: этой осенью Германии грозит нашествие своих "желтых жилетов"

Он написал, что обязательное нормирование означает, что "энергетический кошмар становится реальностью".

Автор подчеркнул, что Евросоюз пока что полностью зависит от России, так как он производит более двух третей своей энергии из природного газа, в то время, как 40% газа поступает из "Северного потока".

В материале отмечается, что после резкого роста цен на энергоносители, европейские лидеры решили принять спасительный бюджетный пакет в размере 375 миллиардов долларов. Рункявичюс добавил, что одна только Британия планирует потратить огромную сумму в 150 миллиардов долларов в течение следующих 18 месяцев.

Обозреватель напомнил про расчеты Goldman Sachs, что, в том случае, если Россия не пустит газ по "Северному потоку", то у Германии не будет другого выбора, кроме как перейти на принудительное нормирование. Что неизбежно приведет к сокращению производств на 65%.

"Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в 375 миллиардов долларов, который собрала Европа, может не спасти ее, потому что нельзя купить газ, которого нет", — подытожил Рункявичюс.

Ранее "Газпром" сообщил, что "Северный поток", ранее остановленный на трехдневное плановое техобслуживание, не возобновит работу из-за утечки масла на единственной работавшей турбине Trent 60. После этой новости цены на газ перешагнули отметку 2700 долларов за тысячу кубометров, а затем превысили порог в 3500 долларов, приблизившись к историческому максимуму в 3892 доллара.