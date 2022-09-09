БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут заявила, что возможное установление Евросоюзом потолка цен на энергоносители из России сильно не повлияет на их поставки. В Бельгии не поддержали введение "потолка" цен только на российский газ

"Я думаю, очень мала вероятность, что Россия зависит от нашего решения. Если Россия хочет ограничить источники энергии, которые получает Европа, то… сделает это. Особо не влияет, установим ли мы потолок цен на российскую нефть или газ или нет. Эстония поддерживает санкции в отношении источников энергии из России", — сказала Сиккут перед началом заседания министров энергетики ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.