БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Литва поддерживает введение потолка цен на газ из России, однако выступает против ограничений цен на электричество, поскольку это навредит внутреннему рынку страны, заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис. В Бельгии не поддержали введение "потолка" цен только на российский газ

"Литва поддерживает предложение главы (Еврокомиссии) по установлению потолка цен на газ. Потолок цен на газ должен финансироваться на уровне ЕС. Потолок на международные генераторы — абсолютная красная линия для нас, потому что это разрушит рынок электричества. Мы включены в их (российский — ред.) рынок… Мы предполагаем, что это предложение навредит нашему внутреннему рынку, разрушит поле, потому что разные компании в разных странах будут получать разные субсидии. Мы не можем тратить время на меры по установлению потолка или меры, которые не будут работать, мы должны действовать быстро и сейчас, потому что наши граждане и бизнес не могут ждать", — сказал Крейвис перед заседанием министров энергетики ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами для "улучшения ситуации" в условиях роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости "голубого топлива".

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что идея о лимите цен на нефть является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, а другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

В 2018 году страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Ожидается, что до 2025 года страны Балтии должны окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы, что позволит им добиться "энергонезависимости от России".