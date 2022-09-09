МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия рассматривает доклад и предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, нужно время для реакции на них, сообщил российский замминистра иностранных дел Андрей Руденко. В Запорожской области возникли перебои со связью

"Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", — сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.