Замглавы МИД Руденко заявил, что Россия изучает доклад и предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия рассматривает доклад и предложения МАГАТЭ по Запорожской АЭС, нужно время для реакции на них, сообщил российский замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
"Пока только что доклад (МАГАТЭ) был сделан. Сейчас изучаем этот доклад, подробно изучаем. Позже будут сделаны с нашей стороны дальнейшие шаги. Но здесь нужно время, пока решим, как реагировать на ряд предложений, которые содержались в этом докладе", — сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
https://1prime.ru/energy/20220909/838064841.html