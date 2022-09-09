Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным цену на поставляемый в Турцию газ
Эрдоган заявил, что у него была встреча с Путиным по цене на поставляемый в Турцию газ
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АНКАРА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос цены на поставляемый в Турцию газ, ожидает позитивного отклика.
Россия наряду с Азербайджаном и Ираном являются основными поставщиками газа в Турцию.
"Слава Богу, пока что у нас такой проблемы (проблемы с газом) нет. Россия не вводит против нас никаких санкций. Тем более, у меня была встреча и разговор с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) о цене. Если он реализует свой подход к нам положительно в этом вопросе, то все будет очень хорошо",- сказал Эрдоган журналистам в самолёте по возвращению из балканского турне.
https://1prime.ru/energy/20220909/838065839.html
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