АНКАРА, 9 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос цены на поставляемый в Турцию газ, ожидает позитивного отклика. В Кремле назвали тему переговоров Путина с Эрдоганом в Самарканде

Россия наряду с Азербайджаном и Ираном являются основными поставщиками газа в Турцию.

"Слава Богу, пока что у нас такой проблемы (проблемы с газом) нет. Россия не вводит против нас никаких санкций. Тем более, у меня была встреча и разговор с ним (с президентом РФ Владимиром Путиным — ред.) о цене. Если он реализует свой подход к нам положительно в этом вопросе, то все будет очень хорошо",- сказал Эрдоган журналистам в самолёте по возвращению из балканского турне.