МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Польская горнодобывающая группа (PGG) повысила цены угля для клиентов на 20%, говорится в сообщении компании. Польские жители рассказали, как по месяцу не могут купить уголь на зиму

Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. Стоимость тонны угля у частных поставщиков достигает 3 тысяч злотых (около 640 долларов). Министерство климата и окружающей среды Польши в сложившейся ситуации в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления.

"В ответ на исключительный спрос на рынке угля Польская горнодобывающая группа приняла решение об увеличении добычи в следующем году. Для этого она должна понести дополнительные инвестиционные расходы, что приводит среди прочего к коррекции цен топлива в интернет-магазине PGG примерно на 20%", — говорится в сообщении.

В настоящее время PGG предлагает индивидуальным потребителям уголь по цене от 1420 до 1770 злотых за тонну (от 302 до 376 долларов) в зависимости от сорта и упаковки.

Отмечается также, что для увеличения объемов добычи PGG начала инвестиционный процесс, который будет в первую очередь сконцентрирован "на создании 13 километров дополнительных выработок, открывающих угольные пласты, и на расширении действующих фронтов добычи".

"Для реализации этих планов капитальные затраты PGG должны увеличиться примерно на 2 миллиарда злотых (около 425 миллионов долларов) по сравнению с ранее прогнозируемым уровнем", — говорится в сообщении.