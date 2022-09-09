В ЕК не увидели причин переходить к обязательной экономии газа в Евросоюзе
Еврокомиссия: пока нет необходимости переходить от добровольной к обязательной экономии газа в ЕС
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Необходимости переходить от добровольной к обязательной экономии газа в Евросоюзе в настоящее время нет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Сейчас нет условий для перехода ко второй стадии — оповещению союза, которое бы привело к необходимости обязательного достижения цели в 15% по сокращению (спроса — ред.) на газ", — сказала она, выступая на внеочередном заседании профильных министров, которое транслировалось на сайте Совета ЕС.
https://1prime.ru/energy/20220909/838067259.html
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