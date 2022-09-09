СМИ: предложение о "потолке" цен на газ из России не получило поддержки
Reuters: предложение ввести "потолок" цен на газ из России не получило широкой поддержки в ЕС
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Предложение ввести лимит цен на газ из России не получило в пятницу широкой поддержки со стороны министров энергетики Евросоюза, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов.
Как передает агентство Рейтер, которое ссылается на двух неназванных дипломатов ЕС, это предложение "не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу".
Один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое "будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу".
Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании 9 сентября обсудят дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.
https://1prime.ru/energy/20220909/838067326.html
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