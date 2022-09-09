МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Предложение ввести лимит цен на газ из России не получило в пятницу широкой поддержки со стороны министров энергетики Евросоюза, сообщили западные СМИ со ссылкой на дипломатов. В ЕК не увидели причин переходить к обязательной экономии газа в Евросоюзе

Как передает агентство Рейтер, которое ссылается на двух неназванных дипломатов ЕС, это предложение "не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу".

Один из собеседников агентства отметил, что Еврокомиссия должна выступить с предложением, которое "будет способствовать снижению цен на весь газ, но в то же время не поставит поставки газа в Европу под угрозу".

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза на внеочередном заседании 9 сентября обсудят дополнительные меры, которые могут быть применены в ЕС ввиду высоких цен на энергию.