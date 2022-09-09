МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Подготовленный Польшей и Канадой проект резолюции совета управляющих МАГАТЭ подчеркивает необходимость создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС, к чему ранее призвал глава организации Рафаэль Гросси, передают западные агентства со ссылкой на попавший в их распоряжение документ. Россия изучит доклад и предложения МАГАТЭ по ЗАЭС

Проект резолюции, подготовленный Польшей и Канадой, "подчеркивает призыв главы МАГАТЭ (Рафаэля) Гросси к созданию зоны защиты вокруг Запорожской АЭС".

Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.

Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.