АФИНЫ, 9 сен — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас сообщил, что страна хранит запасы природного газа в Италии для обеспечения безопасности поставок в случае прекращения подачи природного газа из России, передает Афинское агентство новостей АМНА. Польша не будет заставлять свое население и предприятия экономить газ

В Греции нет своих подземных газовых хранилищ.

"Мы храним 1 ТВтч газа в Италии", — сказал Скрекас в послании участникам конференции Economist, проходящей в Салониках.

"Мы вовремя обеспечили безопасность поставок, диверсифицировали источники энергии и маршруты, мы разработали инфраструктуру и международное сотрудничество, мы сделали все, что в человеческих силах", — сказал он.

Скрекас отметил, что в рамках мер по обеспечению энергобезопасности Греции добавлен новый резервуар для хранения СПГ в Ревитусе, есть возможность эксплуатации работающих на газе электростанций на альтернативном топливе (нефть) и выросла добыча бурого угля, что приведет к соответствующему сокращению импорта природного газа.

Упомянув проходящий в пятницу совет министров энергетики ЕС, Скрекас сказал, что Греция еще раз попросит Европу принять смелые решения, которые ответят на беспрецедентный энергетический кризис.