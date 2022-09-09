МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается предложить каждой стране Евросоюза снизить общее потребление электроэнергии на 10%, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на соответствующий документ. В ЕК не увидели причин переходить к обязательной экономии газа в Евросоюзе

"В проекте документа… предлагается, чтобы каждая страна стремилась сократить общее потребление электроэнергии как минимум на 10%. Власти также должны определить часы пиковых цен и сократить потребление электроэнергии в среднем не менее чем на 5% в эти часы", — пишет газета.

Газета напоминает, что этим летом ЕС согласовал план для стран-членов по сокращению общего потребления газа на 15% в течение восьми месяцев, с возможностью сделать эту цель обязательной. По словам чиновников, план по экономии электроэнергии может быть составлен по образцу предыдущего плана, который был ориентирован на газ.

Как пишет газета, по словам дипломатов, многие страны, включая Германию и Францию, в преддверии заседания в пятницу согласились также с идеей ввести ограничения на доходы, получаемые негазовыми производителями электроэнергии, и перераспределять эти деньги среди предприятий и потребителей.

По данным издания, министры хотят противостоять разрушению рынков электроэнергии высокими ценами и планируют предоставить экстренные кредиты трейдерам или изменить правила залога, который требуется при торговле электроэнергией.