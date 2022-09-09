БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Обсуждение министрами энергетики стран Евросоюза в пятницу возможности ограничения цен на импорт газа показывает, что по этому вопросу необходима дополнительная работа, сказал РИА Новости источник в ЕС. СМИ: предложение о "потолке" цен на газ из России не получило поддержки

"Обсуждение показывает, что необходима дополнительная работа над возможностью введения предельной цены на импортируемый газ", — сказал он.

Еврокомиссия на текущей неделе подготовила к внеочередному заседанию министров энергетики стран ЕС документ, где обрисовала ряд экстренных и временных мер, которые могут быть примерены в союзе для смягчения ситуации на рынке энергии. Среди них — введение потолка цен на российский трубопроводный газ.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух неназванных дипломатов ЕС, это предложение не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики ЕС на встрече в пятницу.

Ранее также сообщалось, что некоторые страны ЕС выступали за введение лимита не только на российское "голубое топливо".