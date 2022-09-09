Чехия планирует созвать заседание министров энергетики ЕС до конца сентября
Чешское председательство в ЕС готово созвать заседание министров энергетики до конца месяца
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МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Чешское председательство в Совете ЕС готово созвать заседание министров энергетики Евросоюза до конца месяца, заявил министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции.
https://1prime.ru/energy/20220909/838068949.html
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