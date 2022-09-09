В Евросоюзе попросили ЕК представить предложения по ограничению цен на газ
Глава минпромторга Чехии: в Евросоюзе попросили ЕК представить идеи по ограничению цен на газ
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС по итогам внеочередной встречи в пятницу попросили Еврокомиссию представить предложения "по ограничению цен на газ", сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции.
"Мы ожидаем, что ЕК предложит чрезвычайную и временную интервенцию, включая ограничение цен на газ", — сообщил он.
Сикела также сообщил, что министры энергетики стран ЕС попросили Еврокомиссию сформировать предложения по координированному сокращению спроса на электричество в союзе.
"Министры пригласили комиссию представить меры по координированному сокращению спроса на электричество по Евросоюзу", — сказал министр.
Кроме того, они ожидают от нее предложений по ограничению прибылей производителей электроэнергии с низкими затратами.
https://1prime.ru/energy/20220909/838069106.html
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