БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Министры энергетики стран ЕС по итогам внеочередной встречи в пятницу попросили Еврокомиссию представить предложения "по ограничению цен на газ", сказал министр промышленности и торговли Чехии Жозеф Сикела на пресс-конференции. Итальянский министр назвал страны ЕС, поддержавшие "потолок" цен на газ

"Мы ожидаем, что ЕК предложит чрезвычайную и временную интервенцию, включая ограничение цен на газ", — сообщил он.

Сикела также сообщил, что министры энергетики стран ЕС попросили Еврокомиссию сформировать предложения по координированному сокращению спроса на электричество в союзе.

"Министры пригласили комиссию представить меры по координированному сокращению спроса на электричество по Евросоюзу", — сказал министр.

Кроме того, они ожидают от нее предложений по ограничению прибылей производителей электроэнергии с низкими затратами.