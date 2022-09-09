БУДАПЕШТ, 9 сен — ПРАЙМ. Инициатива ввести лимит цен на газ абсурдна, потому что ведет к его удорожанию, в Еврокомиссии признали, что эта мера не экономическая, а политическая, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Потолок цен на энергоресурсы приведет к скользкому полу, заявила Захарова

"Этот потолок цен на газ, который практически направлен на вытеснение российского газа с европейского рынка — это просто абсурд. Абсурд с экономической точки зрения, потому что не надо быть лауреатом Нобелевской премии по экономике, да и вообще заканчивать экономический факультет, чтобы понимать, что чем меньше предложение какого-то товара, тем выше его цена. То есть, если вытеснить российский газ с европейского рынка, уменьшится количество газа на европейском рынке, что приведет к росту цены на него", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров энергетики стран ЕС. Трансляция выступления велась в соцсетях.

По его словам, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симпсон "тоже признала, что это политическая мера и снижение цены на газ от этого не зависит". "Мы знаем, что введение потолка цен на газ означало бы вытеснение российского газа с европейского рынка, потому что представители "Газпрома" и российского правительства дали понять, что если будет ценовой потолок, то с российским газом мы можем попрощаться, "Газпром" больше не будет поставлять газ европейским партнерам согласно договорам", — отметил министр.

Он подчеркнул, что если, как и признала еврокомиссар, мера "направлена не на снижение цены, а на то, чтобы уменьшить российские доходы, то это не что иное, как санкция".

"Если убрать российский газ с европейского рынка, это создаст большие проблемы для венгерского энергоснабжения, потому что это не политический, а физический вопрос. Так что Венгрия никоим образом не поддерживает введение лимита цен на газ, потому что это привело бы к повышению цен и серьезным вызовам в вопросе энергоснабжения", — заключил Сийярто.

Министры в пятницу обсуждали действия, которые можно было бы предпринять в ЕС для смягчения последствий для жителей и бизнеса от высоких цен на энергию. Окончательных решений по ним не ожидалось. Страны ЕС теперь ждут от ЕК официальных предложений.

Среди этих мер был и лимит цен на импорт российского трубопроводного газа, в пользу которого высказывалась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом ряд министров стран ЕС в пятницу высказались за ограничение стоимости и других поставок "голубого топлива" в союз. Еврокомиссия ранее сообщала, что изучает вариант введения потолка цен на СПГ.

Однако дискуссии в пятницу на совете министров показали, что ограничения цен на "голубое топливо" в ЕС требует дополнительной проработки, сказал РИА Новости источник в ЕС.