Der Spiegel сообщает росте протестных настроений в Италии
Der Spiegel: в Италии растет недовольство в связи с ростом цен на энергию
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Италии растет недовольство в связи с ростом цен на электроэнергию. Итальянская оппозиция на этом фоне все чаще призывает к отмене антироссийских санкций в преддверии выборов 25 сентября, пишет издание Der Spiegel.
Журнал сообщает, что в связи с троекратным подорожанием электроэнергии итальянская общественность все чаще выражает недовольство действиями властей.
Многие предприятия общепита в стране начали размещать свои счета за энергию на витринах, а также экономить электричество, работая при свечах.
Вместе с тем в Неаполе и Перудже представители малого бизнеса и безработные начали демонстративно сжигать свои счета в знак протеста.
При этом лидер оппозиционной итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини выступил за отмену антироссийских санкций, назвав их неэффективными, и призвал к кардинальному изменению позиции Италии.
https://1prime.ru/energy/20220910/838073105.html
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