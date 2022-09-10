МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. В Италии растет недовольство в связи с ростом цен на электроэнергию. Итальянская оппозиция на этом фоне все чаще призывает к отмене антироссийских санкций в преддверии выборов 25 сентября, пишет издание Der Spiegel. Глава Uniper допустил очередное подорожание газа для немцев

Журнал сообщает, что в связи с троекратным подорожанием электроэнергии итальянская общественность все чаще выражает недовольство действиями властей.

Многие предприятия общепита в стране начали размещать свои счета за энергию на витринах, а также экономить электричество, работая при свечах.

Вместе с тем в Неаполе и Перудже представители малого бизнеса и безработные начали демонстративно сжигать свои счета в знак протеста.

При этом лидер оппозиционной итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини выступил за отмену антироссийских санкций, назвав их неэффективными, и призвал к кардинальному изменению позиции Италии.