МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Государства Евросоюза начали активно принимать экстренные меры для противодействия последствиям энергетического кризиса, сообщила Financial Times. Евросоюз остановит упрощенный визовый режим для россиян с 12 сентября

Издание передает, что президент Франции Эммануэль Макрон, охарактеризовав нынешнюю ситуацию как экстраординарную, выступил за "полную мобилизацию" для борьбы с энергетическим кризисом.

При этом Швеция и Финляндия были вынуждены в экстренном порядке оказать экономическую помощь своим энергокомпаниям после того, как они столкнулись с растущим спросом на залог для своих операций хеджирования.

По оценкам главы Минэкономики Финляндии, последствия нынешнего энергокризиса для его страны могут сравниться с последствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

В то же время власти Германии, чтобы компенсировать потребителям и компаниям последствия роста цен и разрыва деловых отношений с Россией, выделили 350 миллиардов евро.