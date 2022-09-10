Financial Times рассказала о "полной мобилизации" Европы
FT: в Евросоюзе начали массово принимать экстренные меры для противодействия энергокризису
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МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Государства Евросоюза начали активно принимать экстренные меры для противодействия последствиям энергетического кризиса, сообщила Financial Times.
Издание передает, что президент Франции Эммануэль Макрон, охарактеризовав нынешнюю ситуацию как экстраординарную, выступил за "полную мобилизацию" для борьбы с энергетическим кризисом.
При этом Швеция и Финляндия были вынуждены в экстренном порядке оказать экономическую помощь своим энергокомпаниям после того, как они столкнулись с растущим спросом на залог для своих операций хеджирования.
По оценкам главы Минэкономики Финляндии, последствия нынешнего энергокризиса для его страны могут сравниться с последствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.
В то же время власти Германии, чтобы компенсировать потребителям и компаниям последствия роста цен и разрыва деловых отношений с Россией, выделили 350 миллиардов евро.
https://1prime.ru/energy/20220910/838073297.html
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