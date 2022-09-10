МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Жители ряда микрорайонов и пригородных сел города Якутска после сильного ветра третьи сутки остаются без света, семь бригад энергетиков ведут аварийно-восстановительные работы, сообщает пресс-служба "Центральных электрических сетей" ПАО "Якутскэнерго". Группа "Россети" завершила два крупных проекта в Якутии

Шквалистый ветер в четверг вызвал перебои с электроснабжением частного сектора в Якутске. По информации компании, восстановительные работы ведутся круглые сутки. Поступило свыше 200 заявок.

В пятницу в результате обрыва кабельной линии без света остались и жители многоквартирных домов по улице Лермонтова. По информации компании, ночью специалисты работали в 12 микрорайонах и трех пригородных населенных пунктов Якутска.

"В ночь на 10 сентября работы вели 7 бригад энергетиков в составе 31 человек. Работы будут продолжаться до полного восстановления", — отметили в пресс-службе.

Якутское управление гидрометеорологии в субботу прогнозирует в Якутске ветер до 14 метров в секунду. Шквалистый ветер ожидается в семи районах Якутии.