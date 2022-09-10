МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Киевские власти в одностороннем порядке прекратили переток электроэнергии из Запорожской АЭС на территорию Украины, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Глава МАГАТЭ призвал к прекращению всех обстрелов в районе Запорожской АЭС

"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал Рогов агентству.

По его словам, сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.