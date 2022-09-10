The Telegraph: Eвросоюз передумал вводить потолок цен на газ после ультиматума Путина
МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет обозреватель издания The Telegraph Том Рис.
"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — отмечается в материале.
Рис напомнил, что на прошедшем совещании министры обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Журналист подчеркнул, что сегодня Европа переживает острый кризис, который был вызван резким взлетом цен на энергоносители, а также их дефицитом.
"Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", — подытожил обозреватель The Telegraph.
Главы минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсуждали дополнительные меры, которые можно ввести в ЕС из-за высоких цен на энергию, и среди была озвучена и возможность ограничения цен на российский газ. Также обсуждалось предложение обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.
Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься.
Страны Запада столкнулись с беспрецедентным ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://1prime.ru/energy/20220910/838074034.html