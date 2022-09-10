МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Предупреждение российского президента Владимира Путина заставило Евросоюз отказаться от идеи ввести потолок цен на газ, пишет обозреватель издания The Telegraph Том Рис. СМИ: "адский план" Запада против России не сработал

"Брюссель не стал ограничивать цены на российский газ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения", — отмечается в материале.

Рис напомнил, что на прошедшем совещании министры обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. Журналист подчеркнул, что сегодня Европа переживает острый кризис, который был вызван резким взлетом цен на энергоносители, а также их дефицитом.

"Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к суровой зиме", — подытожил обозреватель The Telegraph. Путин шуткой пригрозил оставить ЕС без энергоресурсов

Главы минэнерго стран Евросоюза на внеочередном заседании в пятницу обсуждали дополнительные меры, которые можно ввести в ЕС из-за высоких цен на энергию, и среди была озвучена и возможность ограничения цен на российский газ. Также обсуждалось предложение обязать потребителей сократить электропотребление в пиковые часы и ввести лимиты на доходы компаний, которые производят электричество с низкими затратами и получают сверхдоходы за счет высоких цен.

Президент России Владимир Путин, комментируя идеи ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Запад не в том положении, чтобы диктовать Москве свои условия. Он призвал евроатлантических лидеров одуматься.

Страны Запада столкнулись с беспрецедентным ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Вследствие подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в США и европейских государствах во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.