МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Экспорт шведской электроэнергии в страны ЕС в июле 2022 года на фоне энергокризиса в Евросоюзе составил четыре тераватт-часа, что является рекордным месячным показателем для королевства, сообщил телеканал SVT. Производство электричества в ЕС снизилось из-за нехватки атомной генерации

По данным телеканала, Швеция в июле этого года экспортировала электроэнергию в Финляндию, Данию, Польшу, Литву и Германию. Наибольший экспорт пришелся на ФРГ. При этом в сообщении не уточняются конкретные цифры по экспорту электроэнергии в упомянутые страны.

"В разгар энергетического кризиса Швеция установила новый рекорд по экспорту электроэнергии. Экспорт электроэнергии Швеции в июле составил 4 тераватт-часа… Это рекордный показатель за один месяц… В этом году Швеция экспортировала 20 тераватт-часов до июля включительно", — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщил SVT, экспорт электроэнергии "ухудшает положение" ее потребителей на юге страны, где цены на электричество традиционно выше, чем в северных регионах Швеции.

Ранее лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Швеции Ульф Кристерссон заявил, что цены на электроэнергию на начало августа в Швеции были в среднем в пять раз выше показателей 2020 года, у правительства, по его мнению, возникают трудности с планированием цен на электричество.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.